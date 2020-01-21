蝗蟲危機席捲東非 若不出招恐暴增500倍

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（法新社羅馬20日電） 聯合國今天警告，饑腸轆轆的沙漠蝗蟲入侵衣索比亞、肯亞和索馬利亞，規模和破壞力堪稱史無前例，整個東非恐深陷蟲蟲危機，若放任不管，蝗蟲數量數月後可能暴增500倍。

東非地區最近的天氣，為蠶食鯨吞作物的蝗蟲創造了迅速繁殖的有利條件。

聯合國糧農組織（FAO）說，倘若無所作為，蝗蟲大軍數量可能在6月之前暴增500倍。

總部位於羅馬的糧農組織表示：「這種害蟲的傳播速度和侵擾規模如今遠遠超出正常水平，已把地方和國家主管機關的因應能力逼到極限。」

糧農組織秘書長屈冬玉說，這些蝗蟲大軍威脅「整個亞區的糧食安全」，還說糧農組織已啟動「快捷機制…以支持各國政府聯手出擊，應對這場危機」。

他說，東非地區已採取行動，力圖控制蝗災，但「鑒於這項威脅的規模和急迫性」，國際社會為緊急應變提供的金援至關重要。

糧農組織表示，緊急控制災情和協助賴以維生作物被毀的農人，需要投入7000萬美元（約新台幣21億元）。

糧農組織說，衣索比亞和索馬利亞正面臨25年來最嚴重的沙漠蝗蟲危機，肯亞則是70年來沒見過如此大規模的蝗蟲威脅。

糧農組織還提到，南蘇丹和烏干達雖還未淪陷，但很可能是下一波遭殃的國家。

糧農組織警告，蝗蟲繁殖力恐大增，特別是在印度、伊朗、巴基斯坦，以及埃及、厄利垂亞、沙烏地阿拉伯、蘇丹和葉門。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP