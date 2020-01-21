軍方鎮壓洛興雅 緬甸報告稱未構成種族滅絕

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（法新社仰光20日電） 緬甸任命的獨立調查委員會今天斷定，一些軍人可能對洛興雅穆斯林犯下戰爭罪行，但軍方並未犯下種族滅絕罪。這份調查報告立即遭到人權團體譴責。

聯合國最高司法機構將於23日裁決是否對緬甸祭出緊急舉措，以阻止據稱仍持續存在的種族滅絕行為，緬甸「獨立調查委員會」（Independent Commission Of Enquiry）今天搶在裁決出爐前公布調查結果。

獨立調查委員會承認，一些安全人員使用過度武力，犯下戰爭罪行並嚴重侵犯人權，包括「殺害無辜村民並毀壞他們的住家」。

不過，獨立調查委員會認定，這些罪行並未構成種族滅絕。委員會說：「目前沒有足夠證據可以主張、遑論足以斷定，這些罪行意圖消滅整個或部分國族、民族、種族或宗教團體。」

緬甸2017年8月採取軍事行動，逼迫約74萬名洛興雅人出走，越界逃往孟加拉，使得當地的難民營不斷擴張。

人口以佛教徒為主的緬甸，堅稱洛興雅叛亂分子發動一系列攻擊，導致數十名安全人員死亡，因此軍方才剷除他們，採取鎮壓行動是合理的。

不過，難民一直聲稱洛興雅人普遍遭到謀殺、性侵、刑求與縱火，由於擔憂自身安全，目前大多不願回到緬甸家園。

這是迄今最大程度承認暴行的一份調查報告。不過，英國緬甸洛興雅組織（Burmese Rohingya Organisation UK）聲稱這項調查結果只是「公然的公關行動」，只是為了轉移大家對國際法院裁決的注意力。

發言人吞欽（Tun Khin）說：「緬甸針對若開邦（Rakhine State）侵犯人權事件展開的調查漏洞百出，只是另一個試圖粉飾緬甸國防軍對洛興雅採取暴行的舉措。」

人權觀察（Human Rights Watch）的羅伯森（Phil Robertson）指出，這份報告似乎要把個別軍人當作代罪羔羊，而不是要軍方負起責任。他呼籲緬甸立即公布完整報告。

他說：「獨立調查委員會的整個調查作為，包括方法與運作狀況，一點都不透明。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP