ILO報告：全球近5億人找不到好工作

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（法新社日內瓦20日電） 聯合國報告今天顯示，全球逾4億7000萬人處於失業或未充分就業狀態。報告警告，民眾若沒有管道取得足以維持生計的像樣工作，恐有陷貧、不平等程度加劇、社會動蕩等隱憂。

根據聯合國國際勞工組織（International Labour Organization, ILO）報告，全球失業率在過去10年間大致維持穩定。

雖然去年全球失業率5.4%的數字預估不會出現太大變化，但經濟成長趨緩，人口卻增加，工作機會相對就會減少，因此整體失業人數可能會小幅上升。

國際勞工組織在「世界就業與社會前景」（World Employment and Social Outlook）年度報告中說，今年登記失業的人數預計增加到1億9050萬人，高出去年的1億8800萬人。

同時，國際勞工組織強調，全球有約2億8500萬人被認定是「未充分就業」（underemployed），意思是這些人真正工作時數低於心中想要的工作時數，或已經放棄求職，抑或無法進入勞動市場。

國際勞工組織指出，上述失業和未充分就業人口總計有將近5億，佔全球勞動人口的13%。

國際勞工組織秘書長賴德（Guy Ryder）在日內瓦告訴記者：「對數百萬工作人口而言，透過工作來改善生活的願景愈來愈難達成。」

他警告，「與工作相關的不平等及排外問題持續存在且相當普遍」，讓許多人難以找到像樣的工作，因而無法創造更美好的未來。

賴德認為，「這個研究結果令人極度憂心」。他還補充說，無法取得像樣的工作，似乎也助長了全球各地日益增多的動亂與抗議活動。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP