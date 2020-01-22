台灣出現首例武漢肺炎確診病例 蔡英文：WHO不應排除台灣

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（法新社台北22日電） 針對武漢肺炎疫情，總統蔡英文今天上午發表敞廳談話，總統說，希望中國能夠善盡國際責任，讓疫情公開透明，並與台灣充分共享疫情資訊；呼籲WHO不應因為政治的因素排除台灣，WHO要有台灣參與的空間。

中央流行疫情指揮中心21日晚間證實，有一名台灣女性自中國大陸返台後檢驗出2019新型冠狀病毒，這是中國大陸武漢肺炎疫情擴散以來，第一起移入台灣的病例。

武漢肺炎來勢洶洶，總統上午發表敞廳談話，曾任衛生署長的副總統陳建仁陪同。

總統說，國人有咳嗽、慢性疾病患者、或是前往醫院，請配戴一般口罩，不需要搶購口罩。

總統表示，上午已經召開國安高層會議聽取疫情簡報，交通部已經將旅遊警示提高，向旅遊業者確定武漢旅遊團暫停出團，並暫停武漢旅遊團來台。

總統說，春節期間國人不用驚慌，維持正常生活，隨時掌握好政府提供的疫情資訊，做好自己的健康管理，就可以避免疫情的威脅。

總統特別呼籲，做為國際社群的一分子，希望中國能夠善盡國際責任，讓疫情公開透明，並且與台灣充分共享疫情資訊，這對中國人民本身也是有利，政治考量不應超越人民保障。

總統說，台灣是世界的一部分，2300萬台灣人民與地球上其他角落一樣，都隨時面臨健康風險威脅，呼籲世界衛生組織（WHO）不應因為政治因素排除台灣，台灣就在全球防疫的第一線，WHO要有台灣參與的空間。

© 2020 AFP