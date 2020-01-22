川普參院彈劾審理展開 開場陳述火花四射

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓21日電） 美國聯邦參議院針對總統川普的歷史性彈劾審理今天在火花四射的交鋒中展開，在野的民主黨人憤怒指責共和黨籍參議員試圖避免傳喚證人及檢視新證據，好進行「掩蔽」。

民主黨掌握多數的聯邦眾議院去年12月通過濫權及妨礙國會調查兩項條文，決定彈劾川普，案子接着送到參議院審理，將決定川普是否應去職；但一般認為，共和黨居多數的參議院不太可能通過彈劾川普，且這場審理可能在短短兩周就結束。

川普面對去職的可能性，他的親近盟友、參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）提出一些可在舉證時阻擋傳喚關鍵證人或提交文件的基本規則，這可能使得檢方論點站不住腳。

聯邦參議院由100名參議員組成，目前由共和黨掌握多數，佔53席，民主黨黨團佔47席。麥康奈還表明說，他會立刻阻止民主黨任何改變他所提規則的企圖。

麥康奈表示：「我們提出的基本架構就是非常公平、不帶偏見。」

但控訴川普的眾議院彈劾檢控代表領袖謝安達（Adam Schiff）反對說，這程序在審理上說不通，只是為了確保證據無法呈堂、讓川普脫罪而設計。

謝安達在參議院彈劾審理的開場陳述中表示，麥康奈提出的規定，目的是讓此案「儘快了結，好掩蓋他的行為不端」。

在做出部分讓步後，麥康奈臨時修改他原先提出的規定，允許控辯雙方在3天內各有24小時辯論時間，而不是如原先計畫僅有兩天、一天12小時時間。

共和黨人似乎也願意撤銷阻擋，讓眾議院檢控代表在審理開始時就向參議院提交最初調查所得的證據，原本規定是要提出論點後才能提交。

但關於麥康奈是否會順應民主黨人要求，允許他們一開始就傳喚證人，並無任何新的提議。

民主黨人想傳喚4名現任及卸任川普幕僚作證，包括白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney），以及對川普被控罪行有第一手資訊的前國家安全顧問波頓（John Bolton）。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP