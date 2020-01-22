投資人逢低買進 亞股大多反彈收高

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（法新社香港22日電） 亞洲各國股市昨天普遍下挫，投資人趁機逢低買進，亞股今天終場大多收紅。但中國武漢肺炎疫情證實蔓延至美國，市場仍感到非常不安。

武漢肺炎已經導致9人喪命，數百人確診患病。投資人擔心武漢肺炎可能像2003年奪走數百條人命的嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）疫情一樣，造成嚴重經濟損失，這種憂慮心態重擊全球股市。

中國官員今天警告，武漢肺炎疫情可能擴大，且引發肺炎的2019新型冠狀病毒可能突變。中國準備迎來農曆春節假期之際，北京當局正試圖控制疫情。春節期間，中國將有數以百萬計的民眾在國內旅遊觀光。

亞洲股市昨天湧現賣壓潮，美國也傳出武漢肺炎首起病例，這項消息重創華爾街股市，道瓊工業指數和標準普爾500指數應聲自歷史新高點跌落。

中國國家衛生健康委員會一位專家20日證實，武漢肺炎會人傳人，引發各界擔心會爆發更大規模的疫情。

上海綜合指數昨天收盤重挫1.4%，今天早盤下跌逾1%，但終場反彈小漲0.3%，收3060.75點。東京股市日經225指數上漲0.7%，收24031.35點。香港恆生指數上揚1.3%，收28341.04點。

雪梨股市上漲0.9%。威靈頓股市上揚0.7%。新加坡股市小漲0.2%。首爾股市收漲1.2%。

但孟買、吉隆坡和雅加達股市全數收黑。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP