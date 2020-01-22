疑涉柴油門 德檢突襲三菱汽車營業所

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（法新社法蘭克福22日電） 德國檢方突襲搜查10處營業場所，調查三菱汽車疑似涉及柴油車排放檢測造假情事，所謂的「柴油門」醜聞再度餘波盪漾。

法蘭克福檢方表示，他們已對「一個國際汽車集團」、兩家國際汽車供應商和一家汽車經銷商的高層員工展開詐欺調查。

這項調查聚焦的三菱柴油車配備1.6升和2.2升引擎，且依據排放標準遵守程度獲得德國最高的歐盟五期（Euro 5）和歐盟六期（Euro 6）評比。

檢方聲明說，目前懷疑這些引擎裝有所謂的停機裝置，可讓排放污染物檢測值看起來比實際上路少。

日本三菱汽車發言人今天證實，公司設於德國的歐洲研究發展設施以及德國的經銷商都遭到突襲搜查。

發言人告訴法新社：「三菱汽車當然將配合並協助這次的調查。」發言人不願提供更多細節。

德國汽車供應商大陸集團（Continental AG）發言人也向法新社證實，旗下3處遭到檢調搜查。他還說，公司是「證人」角色並全面配合調查。

德國汽車零件製造商博世集團（Bosch）告訴法新社，他們未捲入這波突襲搜查行動。

柴油門醜聞源起2015年，當時德國福斯汽車集團（Volkswagen AG）坦承在全球1100萬輛車安裝減效裝置軟體，以在空污測試造假。

© 2020 AFP