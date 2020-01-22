降低美歐緊張 川普範德賴恩談貿易協議

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（法新社瑞士達佛斯22日電） 美國總統川普與歐盟執委會新主席範德賴恩今天表示，他們正努力達成貿易協議，雙方都在尋求降低美歐貿易緊張。

美國和歐盟自2017年以來致力達成貿易協議，迄今仍停滯不前。

川普與範德賴恩（Ursula von der Leyen）出席在瑞士達佛斯舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum , WEF）年會並於場外會晤，這也是範德賴恩就任新職後彼此首度會面，意味着雙方都有意尋求新的契機，而美方表示，期盼「務實的進展」。

會晤範德賴恩前，川普由商務部長羅斯（Wilbur Ross）與貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）陪同告訴記者：「我們要討論一份好的貿易協議，當然也包括其他議題。」

川普說，貿易協議「是我們大家都想要敲定的東西」。

川普今天表示，歐洲如果不達成推遲已久的貿易協議，華府將對歐洲車課徵關稅。

川普在世界經濟論壇的場邊告訴福斯財經新聞網（Fox Business News）：「歐盟對（貿易）協議的立場比任何人都強硬。他們多年來一直在占我們國家的便宜。很簡單，如果（雙方）不能敲定協議，我們將對他們的汽車課徵25%關稅。」

不過川普也表示，「我們期待能夠敲定協議」，又說「倘若他們公平，我們不會有問題」。

範德賴恩表示，期待與川普攜手合作，並說美國與歐洲是「好友」。

歐盟執委會在範德賴恩與川普會晤後表示，美歐雙方「很快」將在華府展開新磋商。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP