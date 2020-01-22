馬拉度納來訪 委內瑞拉總統馬杜洛感謝支持

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（法新社卡拉卡斯21日電） 前阿根廷足球傳奇馬拉度納今天拜會委內瑞拉總統馬杜洛，馬杜洛感謝馬拉度納對他的「無條件支持」。委內瑞拉國家足球隊教練本月稍早請辭，球隊正在物色新教練。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）推文表示：「很高興再度在我們的家鄉看到馬拉度納（Diego Maradona）。委內瑞拉是你的家鄉、朋友和好兄弟。歡迎你！」他還上傳兩人互相擁抱的影片。

影片中，目前擔任阿根廷拉普拉塔體操及劍擊會（Gimnasia y Esgrima de La Plata）足球教練的馬拉度納對馬杜洛說：「我們來了。」

馬杜洛把手搭在馬拉度納的肩上說：「我看你變年輕了。你做了什麼？還是Gimnasia 讓你成了這樣？」

馬杜洛在另一則推文中感謝這位阿根廷足球傳奇人物對他「無條件的支持」。

卡拉卡斯明天起將舉行拉丁美洲和加勒比海地區的左翼政黨和組織的年會聖保羅論壇（ Sao Paulo Forum ），為期3天。

阿根廷媒體報導，馬拉度納將在委內瑞拉停留直到23日。

馬拉度納訪問卡拉卡斯的時間點，就在委內瑞拉國家足球隊物色新教練之際。原先的教練杜達美（Rafael Dudamel）請辭，投效巴西足球隊米內羅競技（Atletico Mineiro）。

© 2020 AFP