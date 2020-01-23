中美移民隊伍越境 墨西哥逮捕逾2千人

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（法新社墨西哥市22日電） 墨西哥當局今天公布官方統計數字，顯示兩天前在墨國南部邊界被捕人數，估計有逾2000人在跨越墨西哥與瓜地馬拉邊界後遭逮捕。

墨西哥國家移民局（INM）官員說明，被捕人士不僅包括一周前離開宏都拉斯的「2020移民團」（2020 Caravan）成員，還包括許多從其他地點進入墨國的人士。

墨西哥國家移民局指出，約有1300人在塔巴斯戈州（Tabasco）遭到逮捕，另有800人在奇亞帕斯州（Chiapas）被捕，包括一些未成年人。

墨西哥內政部表示，墨國今天利用飛機和巴士等交通工具，從塔巴斯戈州及奇亞帕斯州遣返460名宏都拉斯人士。

數百名移民隊伍成員在20日黎明，試圖從瓜地馬拉小鎮德空烏曼（Tecun Uman）橫跨蘇奇亞提河（Suchiate River）。他們要求墨西哥移民當局放行讓他們繼續前往美國。

當時墨西哥移民當局未立即回應，移民便開始涉水過河。墨西哥國家衛隊發射催淚瓦斯逼他們撤退，導致場面混亂，一大群人倉惶過河。約有500人非法進入墨國，但其中逾400人隨後遭到逮捕。

已有數千名的中美洲移民隊伍，借道墨西哥前往美國，以逃離在薩爾瓦多、瓜地馬拉和宏都拉斯的貧困生活和黑幫暴力。

在墨西哥國家衛隊的阻擋下，其他人士已選擇返回瓜地馬拉。

© 2020 AFP