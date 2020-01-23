加拿大媒體：抗議群眾收錢臨演 法庭外舉標語聲援孟晚舟

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（法新社溫哥華22日電） 中國電信設備公司華為財務長孟晚舟引渡案在加拿大開庭，法庭外出現抗議群眾手持標語，要求釋放孟晚舟。其中一些人告訴加拿大媒體，他們是收錢的臨時演員。

目前不清楚是誰付錢給他們。

位於溫哥華的加拿大卑詩省最高法院20日展開聆訊，決定是否將孟晚舟引渡到美國面對詐欺指控。10多名男女在庭外手持紅底和白底的手寫標語，上頭寫着「釋放孟小姐」和「（美國總統）川普停止霸凌我們」。

他們不願接受現場法新社記者訪問，但之後有幾個人被加拿大媒體追問後發言，宣稱他們站兩個小時可收到100加元至150加元（約新台幣2334元至3501元）報酬，還說他們原本以為自己是參加電影拍攝的臨時演員。

他們表示是從臉書（Facebook）或認識的人得知有此機會。

哈克斯塔夫（Julia Hackstaff）告訴加拿大廣播公司（CBC）：「有個CBC記者接近我和我朋友，然後開始訪問我們，正是此刻加上記者的提問，我才恍然大悟，如果這只是在拍攝背景，他們根本不需要了解背景人員的細節。」

更多記者靠近請她發表評論後，她說她以為是在拍電影，但事實上是捲入一場真實事件。

哈克斯塔夫說：「我猛然醒悟，不對啊，根本沒有人喊『開拍』。」

另一名抗議者彭森（Ken Bonson）接受「多倫多星報」（Toronto Star）訪問，她的說法類似，宣稱她「不曉得自己在幹嘛」。。

她說：「老實說我覺得相當羞愧，很不好意思。」她解釋說，自己對孟晚舟或她的官司一無所知。

華為發言人郝斯（Benjamin Howes）在電子郵件中說，華為與庭外的抗議民眾或支持群眾沒有關係。中國駐渥太華大使館目前未回應置評請求。

© 2020 AFP