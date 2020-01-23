彈劾審理開場陳述 民主黨控川普想騙取連任

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（法新社華盛頓22日電） 美國民主黨人今天開始在聯邦參議院歷史性的彈劾審理中提出總統川普必須下台的詳細論據，他們指控川普試圖透過欺騙，來贏得連任。

領導聯邦眾議院檢控代表團的民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff）今天走上參院議場發表開場陳述。

領導眾院調查、促成川普去年12月18日遭眾院彈劾的謝安達說：「川普總統乞求外國介入我們的民主選舉，濫用職權，尋求外力協助來提高他在國內的連任希望。」

「而當他被逮到了，他就利用總統職權，來妨礙針對他行為不當的調查。」

共和黨人主張，應由選民而非參院決定川普是否該留在白宮，謝安達對此不屑一顧。

他說：「總統的行為不當不能在票箱決定，因為我們不能確定這投票是不是公平地贏得。」

川普被控扣住對烏克蘭軍援，藉此施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），要澤倫斯基宣布調查民主黨的拜登（Joe Biden）。

謝安達說：「這是針對川普總統明顯擔憂政敵的抹黑策略。」

「川普總統對一個與俄羅斯交戰的戰略夥伴扣住數以億計美元軍援，來確保外國協助他連任。」

「換句話說，就是在騙。」

© 2020 AFP