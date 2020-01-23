武漢封城 登上中國網友熱搜榜

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（法新社北京22日電） 中國武漢市為控制2019新型冠狀病毒肺炎疫情，宣布對外航班、地鐵和客運暫停營運，大型公共活動也取消，醫師全副武裝治療患者。武漢封城成為中國社群媒體微博熱搜榜關鍵字。

新華社報導，武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部宣布，自23日上午10時起，武漢全市公車、地鐵、渡輪、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢；機場、火車站離漢通道暫時關閉。恢復時間另行通告。

據報導，武漢市文化和旅遊局宣布，本月22日至2月8日期間，武漢全市旅行社暫停組團。武漢多數文化旅遊場館、動物園等場所暫時閉館或取消大型活動。

「武漢封城」成為微博網友熱搜的關鍵字。法新社報導，一名用戶表示，一出現有新發展的跡象，當局最先想的是要維持穩定，停止謠言，希望靠着消音，一切就會雲淡風輕。

另有用戶就政府的反應表示讚賞，一名網友說，大家應該不遺餘力支持國家所有政策決定。

中國中央電視台畫面顯示，武漢醫護人員全副武裝，戴上口罩和手套等防護裝備，為有癥狀的旅客進行登記。

目前為止造成17人死亡及500多人感染武漢肺炎的病毒，極有可能源自武漢市中心華南海鮮市場內販售的野生動物。中國官員表示，正嚴密監控華南海鮮市場。

© 2020 AFP