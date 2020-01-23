維護國家安全 川普：禁止赴美旅遊清單擬增加數國

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社達佛斯22日電） 美國總統川普今天表示，他的政府準備增加「數個國家」至有爭議的國家清單中，將禁止或嚴格限制這些國家的公民赴美旅遊或入境美國。

川普在瑞士達佛斯（Davos）的世界經濟論壇（World Economic Forum）指出：「我們將增加數個國家至清單中。我們必須安全，我們的國家必須安全。」他說「很短時間內」就會宣布新增國家名單。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）稍早報導，美國政府計畫增加7個國家，包括非洲人口最多的國家奈及利亞，和其他數個亞、非洲國家。

報導還指出，其他考量列入新規的國家，包括白俄羅、厄利垂亞、吉爾吉斯、緬甸、蘇丹和坦尚尼亞。

「華爾街日報」引述政府官員報導，這些國家無需遭受全面禁止，但簽證可能受某種形式限縮。

這其中一些國家的國民可能遭禁參與移民簽證抽籤計畫，這項計畫一再被川普詬病。他說自己較青睞類似加拿大或澳洲體系的技術移民政策。

與目前遭禁國家不同的是，新增國家的穆斯林人口未佔多數。

報導還指出，美國政府官員仍為是否將1或2國列入清單爭辯中，這份新清單將於27日公布。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP