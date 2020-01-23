美稱不利情報交換 要法防堵華為5G設備影響

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（法新社巴黎22日電） 中國電信科技公司華為提供5G服務可能帶來的破壞美國今天對法國施壓，要法採取「強力安全措施」，並稱法若無法做到，將會損害美、法之間的情報交換。

美國國務院網路與國際通訊大使斯特雷耶（Robert Strayer）在巴黎告訴記者，華為（Huawei）參與5G建設的安全憂慮，是美、法第3次網路安全會議的最重要議題。

斯特雷耶表示，美國並未要求法國封殺華為，但要求強力的防護，以防堵可能來自華為設備軟體與韌體更新的「惡意入侵」。

斯特雷耶表示，假如法國沒有採取適當的步驟，對於包括聯合軍演和反恐行動等敏感資訊的分享，美國「將不得不重新評估如何進行」。

他指出：「我們看到的真正風險是，從無法信任的賣家而來的不安全5G網路設備，可能危害那些我們想要與法、德在內的北大西洋公約組織（NATO）夥伴分享的資料。」

5G指的是第5代行動通訊網路，是最新一代高速通訊網路。

是否使用華為設備來建設5G行動網路，歐洲各國一直在激烈爭辯中。

以美國為首的批評宣稱華為與中國當局的關係太近，華為的設備可能用來做為間諜的工具，但華為強烈否認。

© 2020 AFP