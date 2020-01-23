西雅圖熱門觀光景點附近傳槍響 1死5重傷

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（法新社洛杉磯22日電） 美國警方表示，西雅圖市中心一處熱門觀光區附近今天清晨驚傳槍響，至少1人死亡、5人重傷。

地方媒體報導，這起大規模槍擊案發生在一間麥當勞附近，距離派克公共市場（Pike Place Market）僅幾個街區之遙，警方正在追捕至少一名涉案嫌疑人。這是此區兩天內發生的第3起槍擊事件。

西雅圖警察局推文說，當局正在調查槍擊案。「有多人受害。警方正在追捕在逃的犯嫌，當局和醫療人員則向傷者提供緊急救護。」

地方媒體引述警察局長貝斯特（Carmen Best）的話說，這起槍擊事件發生在清晨5時過後不久，1人死亡，5人重傷，傷者包括1名孩童。

警方正在搜索犯嫌下落，下令民眾不得進入事發地區，並關閉一處地鐵站。

留聲機咖啡烘焙坊（Victrola Coffee Roasters）員工帕森斯（Tyler Parsons）告訴「西雅圖時報」（The Seattle Times），他工作時突然看見有人倒地，現場槍聲大作。

他說有好幾個人跑進咖啡館裡避難，還看見兩人身上有槍傷。他說：「槍擊事件真是恐怖。太恐怖了。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP