魁北克雪地摩托車掉入冰湖 1死5失蹤

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（法新社蒙特婁22日電） 加拿大警方今天表示，魁北克北部聖尚湖發生意外事故，雪地摩托車因結冰層破裂而掉入冰冷水裡，造成1名加籍導遊喪生，另有5名法國遊客失蹤。

警方發言人告訴法新社，事故發生在21日晚間，9名遊客（包括導遊在內）在聖尚湖（Saint-Jean lake）的河川出口處附近騎乘雪地摩托車，所在位置已在許可範圍之外，他們腳下的結冰層突然破裂。

其中2名遊客從水中救起第3人，並向警方報案。

來自蒙特婁的導遊由緊急救難小組從水裡救出送醫，但在晚間不治。另有5人仍下落不明。

官員表示，事發詳細經過目前仍不清楚。倖存3人目前在附近城鎮阿爾馬（Alma）就醫，他們因輕傷與體溫過低接受治療。

聖尚湖冰層通常很厚，但湖水流入沙古奈河（Saguenay River）處的冰層較薄。

加拿大媒體報導，這群遊客是在聖米歇爾德聖村（Saint-Michel-des-Saints）租借雪地摩托車，距離事發地點近300公里。

馬力強大的雪地摩托車前進時，時速可達140公里，深受魁北克人與外國遊客喜愛，但每年也發生許多事故。

除警方與軍方人員外，救難單位也出動2架直升機以及潛水人員進行搜救。

警方表示，其中一架直升機栽入冰湖中，駕駛送醫治療。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP