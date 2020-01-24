NBA明星賽先發名單 詹皇字母哥再當隊長

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（法新社洛杉磯23日電） 美國職籃NBA明星賽先發名單今天揭曉，洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯和密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博將再度成為兩隊隊長。

NBA明星賽將於2月16日在芝加哥舉行，東西區共10 名先發球員是由票選產生，其中球迷票數佔50%，球員及媒體票數則各佔25%。每張選票上挑選5名球員，分別是2名後衛以及3名前場球員。

這次得票最高的詹姆斯（LeBron James）和安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）將分別擔任西區和東區隊長，兩人連續兩季擔此重任。

詹姆斯代表的西區，先發陣容中有達拉斯獨行俠「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）、休士頓火箭「大鬍子」哈登（James Harden）、湖人「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）及洛杉磯快艇雷納德（Kawhi Leonard）。

安特托昆博代表的東區，先發名單上還有波士頓塞爾蒂克華克（Kemba Walker）、亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）、費城76人恩比德（Joel Embiid）及多倫多暴龍西雅坎（Pascal Siakam）。

組隊方式上，出任隊長的詹姆斯和安特托昆博將透過「選秀」方式，從另外8名先發球員中挑選隊友，組隊不受原本東西區限制。由總教練選擇的14名替補球員，東西區各7位，名單則將於30日揭曉。

© 2020 AFP