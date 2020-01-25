川普愛罵媒體 兩黨民眾對媒體信任度歧異擴大

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（法新社華盛頓24日電） 今天公布的調查結果顯示，近年來美國總統川普一再攻擊媒體，民主和共和兩黨民眾對媒體信任程度的分歧也擴大。

皮尤研究中心（Pew Research Center）研究人員表示，民調發現美國民眾的看法愈來愈兩極化，民主黨人與共和黨人各自相信存在「兩種幾近相反的新聞媒體環境」。

這些研究人員說：「證據顯示，過去5年來兩黨人士在使用媒體消息來源與信任態度上，黨派兩極化已經更為嚴重。」

研究證實，川普一再批評某些新聞媒體，並指稱它們是「人民公敵」後，美國民眾對媒體的看法也更加黨派涇渭交明。

曾遭川普鎖定攻擊的一些媒體，民眾對他們的信任感受破壞程度也最大。

共和黨人對美國有線電視新聞網（CNN）持不信任態度者，所佔比率由2014年的33%增至目前的58%；不信任華盛頓郵報（Washington Post）的人數比率由22%增至39%；不信任紐約時報（New York Times）的比率則由29%增至42%。

另外，有超過2/3的共和黨人相信川普喜愛的福斯新聞（Fox News）；相反地，有61%的民主黨人不信任這個由梅鐸家族（Murdoch）所控制的有線電視頻道。

調查中列出30家新聞媒體，多數民主黨人大致信任其中22家，而共和黨人則表示對其中20家不信任。

多數民主黨人不只相信CNN，也信任其他老牌電視網，如美國廣播公司（ABC）、國家廣播公司（NBC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）和美國公共電視台（PBS）；而共和黨人信任上述任何一家媒體者都還不到一半。

© 2020 AFP