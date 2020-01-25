川普爭取保守教徒支持 現身反墮胎集會

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（法新社華盛頓24日電） 美國總統川普今天成為歷來第一位親自參加華盛頓年度反墮胎遊行「為生命而走」的美國總統，在這個選舉年的反墮胎集會中，尋求保守教派的支持。

在國家廣場（National Mall）上，川普對着參加第47屆「為生命而走」（March for Life）集會的數萬名反墮胎群眾說，未出世的孩子們在白宮有了歷來最強而有力的代表，捍衛他們的權益。

川普是第一位親自在這場年度集會上致詞的總統，他抨擊民主黨人支持墮胎權利，宣稱「宗教自由」遭到破壞。

73歲的川普說：「談到墮胎，民主黨人擁抱最激進、極端的立場。我們則採取決定性行動保護宗教自由。」

川普發表簡短致詞後，群眾高呼「再做4年」。美國總統選舉將於今年11月3日舉行，基督教福音派教會的支持對川普爭取連任來說相當關鍵。

與此同時，針對川普的參議院彈劾審理正在進行，他被控濫權及妨礙國會調查，已於上個月被聯邦眾議院彈劾，接下來將由參議院決定他是否應去職。一般認為，川普去職的可能性很小，因為參議院目前由他所屬的共和黨掌握多數。

有關彈劾案，川普僅對群眾表示：「他們死咬着我不放，因為我為你們而戰，我們為那些無法發聲的人而戰。我們會贏，因為我們知道如何打贏。」（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）

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