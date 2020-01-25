巴格達反政府示威　警民衝突釀2死

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（法新社巴格達25日電） 伊拉克2名反政府示威者昨天在巴格達與維安部隊發生衝突而喪命，就在數小時前，什葉派領袖薩德也舉辦反美示威，號召「百萬人踴躍上街」要求美軍撤離伊拉克。

伊拉克首都巴格達昨天的反政府示威中，一名示威者遭實彈擊中脖子，另一人則遭催淚彈襲擊，雙雙不幸喪命，還有25人受傷。

巴格達自去年10月起爆發以青年為主的抗議行動，訴求政府改革、提早選舉並要求更多問責權，並使總理馬蒂（Adel Abdel Mahdi）下台。這些抗議活動有超過470人喪命，其中多是示威者，而本周的暴力事件再度激增。

非政府組織「SOS東方基督徒」（SOS Chretiens d'Orient）也指出，包括3名法國人及1名伊拉克人在內的4名組織成員在巴格達失蹤。

美國本月稍早出動無人機在巴格達殺害伊朗聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani ）跟伊拉克準軍事民兵人民動員（Hashed al-Shaabi）指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。

美軍的行動讓民粹領袖薩德（Moqtada al-Sadr）號召在昨天展開一場反美遊行。薩德選擇的示威地點遠離美國大使館，似乎旨在讓遊行維持和平。

© 2020 AFP