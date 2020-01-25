武漢肺炎疫情延燒 中國當局呼籲民眾在家隔離

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（法新社武漢25日電） 俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情迅速擴散，中國境內死亡病例增加到41人，近1300人確診罹病，讓中國農曆鼠年春節蒙上陰影，年味盡失。

農曆新年是中國一年之中最重要的節慶，但今年各地傳統春節慶祝活動紛紛宣告取消，全國有十幾座城市實施封鎖管制，當局呼籲民眾在家隔離。

今天是大年初一，民眾本該歡喜慶祝新年，卻紛紛在藥局排隊，向身穿防護套裝、戴着手術用手套的店員購買口罩。

雖然全球專家多數對中國控制病毒擴散的努力表達肯定，不過由於當局擴大實施旅行限制，影響人口超過澳洲全國人口，使得民眾愈發緊張焦慮。

除了武漢附近受限制的地區外，由於擔心健康問題，中國境內許多春節慶祝活動已經取消，北京紫禁城、上海迪士尼樂園和長城部分區段等各大旅遊景點和許多商家紛紛關閉，連鎖電影院也無限期停映，對照往年此時通常是民眾消費顛峰期，今年的慘況讓中國的經濟穩定度受到威脅。

49歲武漢市民王範（音譯）和許多擔心疫情擴散的居民一樣，他說：「我們通常全家一起慶祝。現在因為病毒的關係，我連父母都不會拜訪。只要能平安度過（疫情）就很好了。」

© 2020 AFP