防武漢肺炎擴散 武漢當局放路障禁民眾離開

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（法新社武漢25日電） 2019新型冠狀病毒肆虐中國武漢，當地警方今天站在武漢市郊的路障旁邊，禁止試圖離開武漢的車輛通過。另有許多困在武漢的居民感到非常焦慮，紛紛囤積大量口罩和醫療補給品。

中國當局正試圖阻止任何人離開擁有1100萬人口的武漢市。武漢肺炎疫情爆發以來，全球已有超過1300起確診病例，且在中國造成41人喪命。

今天上午有穩定車潮，湧向武漢市中心東方大約20公里處的路障關卡，但被穿着螢光背心且戴着口罩的警員要求掉頭迴轉。

一條武漢聯外公路的其中一個收費站，有當局設置的路障，紅色和黃色塑膠路障和交通圓錐封鎖了對外通道。一名警員說：「沒有人可以離開。」

根據記者目擊的景象，只有兩台車獲准通過路障，其中包括一台白色廂型車。警方表示，這台白色箱型車要「購買藥品」，不久後就會返回武漢。

中國湖北省境內已有18座城市停止大眾交通運輸，影響多達5600萬人。中國以如此大規模封城措施，力圖控制武漢肺炎疫情。

雖然當局禁止民眾離開武漢，仍有少數人獲准通過路障進入武漢，包含當地迫切需要的醫護人員。為支援忙得不可開交的醫院，這些醫護人員的農曆春節假期被迫中斷。

一輛沒有載人的巴士向警方出示文件後，獲准通過路障進入武漢。

3名徒步穿越路障的年輕護士表示，他們要前往武漢兩間醫院，其中一人說：「在交通管制前，我們趁年節返回家鄉，但因為武漢肺炎疫情升溫，我們必須迅速回到武漢。」

另一名醫療工作者表示：「他們需要我們回來支援，不然他們太累了。」（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP