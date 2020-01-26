彈劾案證據曝光 川普疑親口下令開除駐烏克蘭大使

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（法新社華盛頓25日電） 根據美國媒體今天曝光的一段影片，美國總統川普2018年4月曾在一場募款餐會上對幕僚下令，開除時任美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契。尤凡諾維契是川普彈劾案中的關鍵人物。

這段影片是由已依違反美國競選財務法遭起訴的佛羅里達州商人帕納斯（Lev Parnas）提供給媒體。帕納斯是川普私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）的合作夥伴。

共和黨籍的川普疑似施壓烏克蘭政府，要求挖出連任勁敵民主黨對手拜登（Joe Biden）的醜聞，因而遭到美國國會彈劾調查，參議院正在審理本案。帕納斯和事業夥伴佛魯曼（Igor Fruman）則據稱在川普施壓過程中扮演重要角色。

帕納斯在影片中告訴川普，尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）是一塊絆腳石、曾私下貶損川普。川普隨後對餐桌上一名疑似白宮幕僚說：「把她弄走！明天就弄走她。我不管，明天就弄走她。把她弄掉，好嗎？去做。」

這支影片全長1小時23分鐘，大部分時間鏡頭疑似被遮住，但能清楚聽出川普獨特的聲音。

尤凡諾維契去年5月遭川普拔官後，10月在美國國會作證時表示，之所以被召回國，是基於「動機明顯有問題的人士所提供無事實根據且錯誤的說詞」。

帕納斯上周接受微軟國家廣播公司（MSNBC）電視專訪時表示，他和佛魯曼施壓烏克蘭政府調查拜登一事，川普「完全知情」。

今天流出的影片，證實帕納斯接受專訪時大部分說詞，包括他認識川普。川普曾對外否認認識帕納斯。

帕納斯的律師邦迪（Joseph Bondy）表示，帕納斯已將影片交給持續對川普進行調查的聯邦眾議院情報委員會。他還告訴美國有線電視新聞網（CNN），帕納斯握有其他影片和照片證據，可公諸於世。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）

© 2020 AFP