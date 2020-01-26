暫忘危機 波音完成777X全球最大雙發動機客機試飛

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（法新社西雅圖25日電） 美國飛機製造商波音公司（Boeing Co）在737 MAX機型引發的危機中，仍致力於與歐洲競爭對手空中巴士（Airbus）較勁，今天完成全球最大雙發動機客機777X試飛。

777X於美國西岸時間今天上午10時09分在西雅圖郊外起飛，下午2時降落。先前試飛都因天候條件而取消。

這款新機最引人矚目的特色是可摺疊翼尖，設計目的是讓碳複合材料巨大機翼適用於舊機型的停泊空間，並改善能源使用效率。

波音公司正因與737 MAX機型有關的兩起重大飛安事故而面臨危機，737 MAX自去年3月停飛至今，也已暫停生產。

今天的試飛是一系列飛行測試的開端，若一切順利，波音將正式向美國聯邦航空總署（FAA）申請許可。

777X將代表波音在長程客機市場上，與空中巴士公司的A350機型競爭。

阿聯酋航空、漢莎航空（Lufthansa）、國泰航空（Cathay Pacific）、新加坡航空（Singapore Airlines）、卡達航空（Qatar Airways）等主要航空公司已向波音下訂約340架777X。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）

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