武漢交通停擺病患就診難 在地無名英雄免費接送

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（法新社武漢26日綜合外電報導）中國武漢市現在深陷「2019新型冠狀病毒」肺炎疫情，當局要求居民待在家中，避免接觸陌生人和開車上街。但有一群當地人不願坐視家鄉受苦，選擇接受政府徵召，免費載人就醫。

法新社報導，儘管武漢肺炎已奪走數十人性命，一位張姓市民仍不顧威脅，與其他武漢居民投入載送病患就醫的服務。

張先生在等待病患離開診所、準備送他回家時告訴法新社記者：「我們是武漢人，即使有你們來這兒幫助我們，我們市民自己還是應該出面（幫忙）。必須有人來做這件事。」

48歲的張先生與其他人都是接受政府徵召，來提供這項民眾急需的免費載送服務。

為了切斷病毒傳染途徑，人口達1100萬的武漢市交通已經停擺數天。這項措施並向外擴大到湖北省許多其他地區。

現在武漢市大眾運輸系統停擺，計程車服務也被縮減。當局今天又實施新限制，禁止絕大多數車輛上街。

病患在抵達擁擠的醫院後，可能還得等幾個鐘頭才看得到已疲於應付的醫生。現在難以移動又為病患帶來新的挑戰。

不過像另一位殷姓市民等駕駛還是獲得了特許，可為了人道理由開車。40歲的殷先生說：「現在四處沒車，所以由我們負責接送他們來回。都是免費的。」

武漢當局今天則透過擴音器對民眾廣播，除了提供衛生保健與尋求醫療照護的方法，也訴諸市民自豪感。

擴音器傳出的女聲表示，武漢是一座敢於面對並持續克服困難的城市，對抗過1998年的長江洪水與2003年的嚴重急性呼吸道癥候群冠狀病毒（SARS）疫情，一路走來都繳出良好成績。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）

© 2020 AFP