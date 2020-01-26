菲律賓塔爾火山大爆發跡象減 多數撤離居民可返家

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（法新社馬尼拉26日電） 菲律賓當局今天表示，日前噴出熔岩、火山灰和蒸汽的塔爾火山（Taal）如今已無大爆發的迫切跡象，因此解除部分大規模撤離命令，但警告居民仍應做好隨時逃生的準備。

塔爾火山2周前噴發，由於擔心火山大爆發，至少13萬5000人躲進疏散中心，不過至今地震之類的警示已持續減少。

菲律賓國家地震機構表示，火山灰和氣體噴發正穩定減少，代表「危險爆炸性噴發的趨勢降低」，當局即調降警示等級。

警報層級降低的直接影響，是省級機關解除環繞火山周圍幾乎所有城鎮的撤離命令。塔爾火山位於塔爾湖湖心地區，是熱門觀光景點。

八打雁省省長曼達納斯（Hermilando Mandanas）在記者會上說：「除了阿岡西約鎮（Agoncillo）和勞瑞鎮（Laurel）外，其餘在管制中的所有城鎮居民，現在可以選擇重返家園。」

曼達納斯說：「火山仍有噴發可能，我們仍應做好能在1個小時以內撤離的準備。」

塔爾火山於1月12日噴發當天，火山灰噴出15公里高、岩漿湧出，摧毀許多房屋，也破壞農作物和奪走牲口性命。

然而地震專家已警告，塔爾火山可能很快再度出現更大規模噴發，使得位在火山半徑14公里內「危險區域」的民眾生命安全受威脅。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP