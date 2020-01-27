波頓未出版新書透露 川普扣金援要烏克蘭查拜登

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（法新社華盛頓26日電） 「紐約時報」今天報導，白宮前國家安全顧問波頓在尚未出版的新書中透露，美國總統川普試圖凍結烏克蘭金援，直到基輔當局對他的政治對手拜登展開調查為止。

民主黨人立即以紐時的報導為由，要求波頓（John Bolton ）和其他川普政府官員為聯邦參議院審理川普彈劾案作證。

紐時引述波頓尚未付梓手稿內容報導，川普告訴波頓，在基輔當局協助對川普政治對手拜登（Joe Biden）展開調查前，將凍結烏克蘭3億9100萬美元金援。

川普上月被控濫權及妨礙國會調查，遭聯邦眾議院彈劾，送交參議院進行審理。眾院檢控代表團3天來在參院審理中陳述川普扣住烏克蘭金援以及兩國元首白宮會面的機會，施壓要求烏克蘭總統調查政治對手拜登及其兒子杭特。

川普辯護團隊主張，其中並無交換條件。川普團隊堅稱，扣住金援和要求調查拜登是兩回事。但是，波頓尚未出版的新書讓這個說法站不住腳。

民主黨人希望波頓和白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）等政府官員出面作證，他們相信白宮官員清楚川普和烏克蘭打交道的細節。波頓曾表示，若被傳喚，他願意出面作證。

針對紐時報導，擔任眾院檢控代表的民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff）推文表示，川普之前「阻撓我們找波頓作證」，「現在我們明白為什麼，因為波頓直接揭穿總統的狡辯。」

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說，參院共和黨人不讓波頓或其他證人作證的作法，「現在更加站不住腳」。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）呼籲共和黨同僚讓證人在彈劾審理會議上作證。

© 2020 AFP