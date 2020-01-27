秘魯國會大選 前總統藤森之女所領導反對黨慘敗

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（法新社利馬26日電） 秘魯今天舉行國會大選，初步開票結果顯示，前總統藤森謙也（Alberto Fujimori ）之女藤森惠子（Keiko Fujimori）領導的反對黨慘敗，失去國會最大黨地位。

全球市場研究調查公司易普索（Ipsos）的快速統計顯示，藤森惠子領導的人民力量黨（Popular Force）得票率從2016年的36.3%掉到只剩6.9%。

人民力量黨在2016年國會選舉曾拿下130席中的73席，成為國會最大黨，但根據目前開票預估，人民力量黨這次將少於20席，淪為國會第六大黨。

根據易普索，人民行動黨（Popular Action）將成為第一大黨，預估得票率是10.1%。但根據初步開票結果，中間派紫色黨（Partido Morado）以14.42%得票率暫居第一。

秘魯中間偏右總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）將獲得重大勝利。畢斯卡拉去年9月解散國會，宣布提前國會大選，以解決行政部門及國會間的政治危機。

這次選舉預計產生由幾個中間派政黨主導的國會，更有可能通過畢斯卡拉的反貪腐改革。這項改革過去曾受人民力量黨阻撓。

畢斯卡拉表示，他希望與新國會建立「負責而成熟的關係，尋求能讓秘魯受益的共識」。

「人民力量黨」失去大量席次，似乎是因為藤森惠子牽連巴西建設公司Odebrecht的龐大貪腐醜聞而付出代價。

藤森惠子被控從Odebrecht收取120萬美元的非法政黨資助，以參加2011年總統大選，結果失利敗選。

Odebrecht已坦承，自2004年起向秘魯官員支付至少2900萬美元賄款，並且賄賂過4名前總統。

藤森惠子之父藤森謙也曾在1990至2000年擔任總統，因違反人道和貪腐罪名遭判刑25年，目前還在服刑。

© 2020 AFP