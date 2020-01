葛萊美獎 藝人悼念傳奇球星布萊恩

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社洛杉磯26日電) 2020年葛萊美獎頒獎典禮今天在美國加州洛杉磯登場,入圍最多項的饒舌歌手莉佐一開場就向剛發生空難過世的NBA傳奇球星布萊恩致哀,之後展開一連串組曲表演。

31歲的莉佐(Lizzo)高呼:「今晚獻給柯比(布萊恩)。」

布萊恩(Kobe Bryant)今天稍早在直升機墜毀事故中喪生,另外8名罹難者包括他的13歲女兒。

布萊恩是洛杉磯民眾和全世界球迷心目中的英雄,20年NBA生涯都效力洛杉磯湖人,葛萊美獎(Grammy Awards)頒獎典禮的舉行地點正是湖人主場史泰博中心(Staples Center)。

莉佐演唱熱門歌曲Truth Hurts和Cuz I Love You驚艷全場,之後交棒給主持人艾莉西亞凱斯(Alicia Keys),艾莉西亞凱斯也感性地致詞悼念布萊恩。

她說:「我們現在全都感到超級難過。今天稍早,洛杉磯、美國和全世界失去了一位英雄。」

艾莉西亞凱斯說:「我們是真的心碎地站在這座布萊恩打造的主場。」她之後與美國團體大人小孩雙拍檔(Boyz II Men)深情演繹It's So Hard to Say Goodbye,表達難以向布萊恩說再見的感傷。

