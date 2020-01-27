NBA傳奇巨星 重溫布萊恩輝煌一生

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（法新社洛杉磯26日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人隊傳奇球星布萊恩今天搭乘私人直升機失事身亡，享年41歲。布萊恩效力湖人20個年頭，是NBA史上最偉大的球員之一。

姓名：柯比．布萊恩（Kobe Bryant）

前效力球隊：洛杉磯湖人（1996-2016）

位置：得分後衛

出生地：美國賓州費城

生日：1978年8月23日

逝世：2020年1月26日

身高：198公分

體重：96公斤

● 父親「甜豆」喬・布萊恩（Joe "Jelly Bean" Bryant）在NBA打過8個球季。

● 童年時期和家人在義大利待了8年。

●2001年4月18日與凡妮莎雷恩（Vanessa Laine）結婚，2003年1月長女納塔莉亞（Natalia）誕生，2006年5月二女兒吉安娜（Gianna）出生，2016年12月三女兒畢安卡（Bianka）出生，2019年6月幺女卡布莉（Capri）出生。

＊獎項／生涯亮點

●1996年NBA選秀會，布萊恩以第13順位被夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets）選中，是NBA史上第27位直接從高中進入NBA的球員；進入黃蜂不久就被交易至湖人。

●18度入選明星賽：1998年、2000至2016年。

●NBA得分王：2006與2007年。

●1997年灌籃大賽冠軍。

●5座NBA總冠軍：2000、2001、2002、2009、2010年。

●2009年、2010年NBA總冠軍賽最有價值球員。

●2008年北京奧運、2012年倫敦奧運金牌。

●2007-08年NBA賽季最有價值球員，2002、2007、2009、2011年4次獲選明星賽最有價值球員，與其他球星並列史上最多。

●2006年1月22日創下單場81分的生涯新高，81分也是NBA史上單場第2高分。那場比賽湖人以122比104擊敗多倫多暴龍。

●2018年，布萊恩的電影「致親愛的籃球」（Dear Basketball）抱回奧斯卡最佳動畫短片獎。

●球衣背號8與24同時在湖人退休，NBA史上僅見。

●生涯在NBA出賽1346場比賽，總得分3萬3643分，另有7047個籃板與6306次助攻。

●2016年4月13日NBA告別戰狂砍60分，為該季聯盟單場得分之冠。那場比賽湖人以101-96擊敗猶他爵士，當時他37歲又234天，是NBA史上年紀最大的單場60分球員。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺、陳亦偉）

© 2020 AFP