世衛：還不清楚武漢肺炎潛伏期是否會傳染

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社日內瓦27日電） 武漢肺炎疫情延燒，世界衛生組織（WHO）今天表示，在中國和其他地區擴散的新型冠狀病毒是否潛伏期就具傳染力仍在調查中，目前還不清楚。

新型冠狀病毒會導致類似肺炎的急性呼吸道感染，在中國，短短幾星期內就造成超過80人喪命，約2740人感染，其他十幾個國家也有確診病例。

世衛組織在2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）最新報告中表示，目前預估這種病毒的潛伏期為2至10天。

世衛說：「了解感染患者可能將病毒傳染給其他人的時間，對於控制疫情工作至關重要。」

報告並未立即證實中國國家衛生健康委員會26日稱，武漢肺炎在出現發燒或呼吸困難癥狀前的潛伏期也能傳染的說法。

報告指出：「需要更多來自感染者的流行病學詳細資訊，來確定2019新型冠狀病毒的傳染期，尤其是否會從無癥狀或處於潛伏期的個體傳播。」

世衛緊急委員會議上星期決定，暫時不宣告武漢肺炎疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」。

世衛於2005年修訂國際衛生條例（IHR），加強國際突發公衛事件應變能力，定義「國際關注公共衛生緊急事件」指發生異常事件，透過跨國傳播疫病的方式，對其他國家構成公眾健康風險，且可能需要國際合作採取因應行動，世衛歷來僅發布5次宣告。

世衛今天坦承在上星期發布的幾份報告中，對於新型冠狀病毒的風險評估出現錯誤，並承認全球風險「高」（High），而非「一般」（Moderate）。

© 2020 AFP