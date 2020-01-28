五星旗改成5枚冠狀病毒 丹麥報紙拒向中國道歉

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（法新社哥本哈根28日電） 丹麥「日德蘭郵報」昨天出刊的諷刺漫畫，將中國國旗上的5星換成5枚新型冠狀病毒圖案，引發北京憤怒抗議。這家報社今天拒絕道歉，強調他們「不能為自認沒有錯的事道歉」。

中國駐丹麥大使館昨天立刻對「日德蘭郵報」（Jyllands-Posten）的漫畫做出回應，發布聲明指控改圖「侮辱中國」，「傷害中國人民感情」。

中國大使館還說，這則漫畫已�u越「言論自由的道德界線」，要求日德蘭郵報和漫畫家波傑生（Niels Bo Bojesen）「譴責自身錯誤，並向中國人民公開道歉」。

中國武漢爆發的「2019新型冠狀病毒」肺炎，截至目前在中國已有超過4600例確診，死亡106例；全球其他國家累計也有超過75例確診。

日德蘭郵報總編輯尼布魯（Jacob Nybroe）今天表示，他們不會「夢想」去嘲笑中國的情況，但也拒絕道歉。

尼布魯說：「我們不能為自認沒有錯的事道歉。我們並無貶損或嘲笑的意圖，也不認為這幅漫畫有這些用意。依我來看，這件事是關於文化上理解方式不同。」

日德蘭郵報以往就曾引發爭議。他們在2005年刊登數幅描繪先知穆罕默德（Prophet Mohammad）的漫畫，便曾在伊斯蘭世界掀起激烈抗議。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2020 AFP