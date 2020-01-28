安德魯王子卷性醜聞 美檢指控他毫不配合調查

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（法新社華盛頓27日電） 美國檢方今天說，聯邦調查局（FBI）持續調查已故富豪艾普斯坦生前涉及性侵與逼迫賣淫情事，英國安德魯王子先前公開表示願意協助，但時至今日他與有關當局「配合度是零」。

安德魯王子（Prince Andrew）否認曾與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）介紹的一名17歲少女發生性行為，他去年11月曾說，如有需要，他願意協助任何適當的執法單位調查。

但率領調查艾普斯坦可能共謀者的紐約聯邦檢察官柏曼（Geoffrey Berman）在艾普斯坦豪宅前舉行的記者會上表示，FBI和美國聯邦檢察官曾與安德魯王子律師接觸過，要求安德魯王子接受約談。

柏曼說，他通常不會就個人是否配合調查發表評論，但這次例外，原因是安德魯王子先前聲明會提供協助。

執法單位消息人士去年12月告訴路透社，FBI正在調查英國社交名媛、艾普斯坦的紅粉知己麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），以及其他協助艾普斯坦進行非法行為的幫兇。

麥克斯威爾目前尚未受到刑事指控。

美國法院文件先前指出，艾普斯坦和安德魯王子、美國現任總統川普與前總統柯林頓等名流都有往來過。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP