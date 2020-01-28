澳網女單 科甯擊敗加博首闖4強

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（法新社墨爾本28日電） 美國女將科甯（Sofia Kenin）今天以直落二終結突尼西亞對手加博（Ons Jabeur）的歷史性之旅，首度打進澳洲網球公開賽女單4強。

大會第14種子科甯以兩盤6比4擊敗非種子選手加博，接下來將在4強賽對上澳洲籍的頭號種子巴蒂（Ashleigh Barty）。

現年21歲的科甯是在俄羅斯莫斯科出生，尚在襁褓就隨家人移居美國紐約。

科甯前一輪擊敗美國15歲小將高夫（Coco Gauff），今天迎戰25歲的加博。加博是第一位打進大滿貫賽單打8強的阿拉伯國家女子選手。

科甯賽後表示自己「超級激動」，還說「這是一場硬仗」。

科甯表示，第2盤2比3落後時的發球局打了10分鐘是轉折點之一。加博在第2盤第6局因非受迫性失誤，浪費3個破發機會。

科甯說：「這是艱難時刻，她打得很好，我不知道打了10分鐘，只感覺相當久。」

「但之後我打出氣勢，開始漸入佳境。」

明天兩場女單8強賽，一場是羅馬尼亞的哈勒普（Simona Halep）對上愛沙尼亞的孔塔薇特（Anett Kontaveit），另一場是西班牙的蒙奎露薩（Garbine Muguruza）出戰俄羅斯選手帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）。

© 2020 AFP