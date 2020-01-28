美國務卿不滿受訪被逼問 拒電台記者隨同出訪

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（法新社華盛頓27日電） 美國全國公共電台（National Public Radio）一名記者和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）言詞激烈交鋒之後，該台記者被移出蓬佩奧本周出訪的隨行記者名單。

國務院記者協會（State Department Correspondents' Association）今天表示，蓬佩奧已把全國公共電台記者克里曼（Michele Kelemen）移出隨行出訪的記者名單。蓬佩奧29日起將出訪英國、烏克蘭等國。

國務院記者協會抗議此項決定說，因為蓬佩奧和其他全國公共電台記者的言詞交鋒，「我們只能得出國務院是在報復全國公共電台這個結論」。

國務院是在全國公共電台記者凱利（Mary Louise Kelly）訪問蓬佩奧時逼問有關烏克蘭問題後，做出這項決定。烏克蘭問題是總統川普彈劾審理的中心焦點。

根據凱利透露，訪談後，一名職員邀她進去蓬佩奧的私人起居室，但不得攜帶錄音機。

凱利表示，蓬佩奧在起居室內「等着…他對我吼叫，大吼的時間和訪談長度差不多」。

凱利表示，「他不滿被問到烏克蘭」，還說蓬佩奧語帶髒字地問她：「你認為美國人在乎烏克蘭嗎？」

凱利表示，蓬佩奧還要她在沒有標明國家的地圖上指出烏克蘭的位置，她照做之後，蓬佩奧卻說她指的地方是孟加拉。

蓬佩奧昨天的聲明也指控凱利對他說謊，說了兩次謊。第一次是「在訪談中」，而訪談後的「對話」應該是非公開發言，所以不該被報導。但蓬佩奧並未否認報導所稱的對凱利出言不遜。

© 2020 AFP