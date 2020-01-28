DNA鑒定確認 比利時前國王承認有私生女

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（法新社布魯塞爾28日電） 比利時前國王艾伯特二世（Albert II）昨天承認，他在半世紀前因婚外情生下一名女兒。之前他被迫接受DNA鑒定，結果顯示比利時藝術家布勒是他的親生女。

85歲的艾伯特二世在聲明中承認，他是布勒（Delphine Boel）的「親生父親」，他已經決定停止從2013年拖延至今「痛苦的」親子關係訴訟戰。他在當年退位並失去豁免權。

艾伯特二世曾一再拒絕承認是布勒的父親，布勒在走上法律途徑之前，在過去的20多年宣稱艾伯特二世是她的父親。

布勒在2013年告上法院，要求艾伯特二世與後來接任的現任國王菲力普（Philippe）進行DNA鑒定，以證明自己是艾伯特二世的親生女兒，菲力普國王的親妹妹。

艾伯特二世去年5月同意接受DNA鑒定解決這個問題，在此之前，布魯塞爾法院裁定，艾伯特二世若拒絕接受檢測，每天要處以5000歐元罰款。

艾伯特二世的律師在昨天的聲明中說，艾伯特二世「已經得知DNA檢測的結果...（和）科學結論，顯示他是布勒太太的親生父親。」

聲明中說，艾伯特二世決定以榮譽和尊嚴結束這個由比利時上訴法院審理他的親子關係問題的痛苦過程。

布勒的律師尤登艾爾（Marc Uyttendaele）接受RTL電視台（RTL Television）詢問布勒的王室繼承權時說，布勒「和其他孩子一樣，具有合法性」。

他表示，「當父親身分問題曝光時，她（布勒）的親生父親冷酷無情地不認她這個女兒」，因此她發動司法戰，「以避免她的小孩背負這個沉重負擔」。（譯者：林沂鋒/核稿：徐崇哲）

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