德國金童首闖大滿貫4強 球王納達爾爆冷出局

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（法新社墨爾本29日電） 德國22歲網球金童茲韋列夫今天在澳洲網球公開賽擊敗瑞士老將瓦林卡，首度闖進大滿貫4強賽，承諾若奪冠要把獎金全數捐給澳洲。西班牙名將「蠻牛」納達爾在8強賽落敗出局。

第7種子茲韋列夫（Alexander Zverev）以1比6丟掉首盤，但隨後以6比3、6比4、6比2連下三盤，粉碎2014年澳網男單冠軍瓦林卡（Stan Wawrinka）的奪冠美夢。

茲韋列夫在男單4強賽將迎戰名列第5種子的奧地利名將提姆（Dominic Thiem）。提姆今天在另一場8強賽，以7比6（7/3）、7比6 （7/4）、4比6和7比6（8/6）爆冷擊敗世界排名第一的西班牙球王納達爾（Rafael Nadal），挺進4強賽。

茲韋列夫若打進決賽，將會對上世界排名第二的喬科維奇（Novak Djokovic）或瑞士天王費德瑞（Roger Federer）。

茲韋列夫於澳網首戰獲勝後承諾，今年澳網每贏一場比賽就捐出1萬美元，作為澳洲野火賑災之用，迄今已捐出5萬美元。

他今天再掛保證，若自己贏得生涯首座澳網男單冠軍，將把412萬澳幣（約新台幣8370萬元）冠軍獎金悉數捐給澳洲。

茲韋列夫受訪時表示：「我已向澳洲人民許下承諾。倘若真的如願奪冠，我會信守那項承諾。」

© 2020 AFP