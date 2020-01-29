武漢肺炎拖累港股挫低 亞洲其他股市多彈升

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（法新社香港29日電） 致命武漢肺炎疫情引發全球恐慌，也拖累香港恆生指數在春節假後首個交易日收盤下挫700多點。但由於股市近期普遍下跌，投資人趁機逢低買進，亞洲其他股市今天終場多反彈收紅。

美國公布的經濟數據表現穩健，增強市場對全球經濟展望抱持的希望，並帶動美國和歐洲股市漲勢。美歐股市上漲，為亞股提供強勁推升動力。另外，蘋果（Apple Inc.）公布的財報顯示，公司營收創歷史新高，這項消息也有助提振投資人信心。

不過，市場仍聚焦2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情進展，投資人擔心疫情會對全球經濟造成影響。武漢肺炎迄今已造成至少132人死亡，且中國確診病例數超過17年前嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）的確診人數。

由於北京當局對中國人民的移動實施嚴格限制，擁有強勁消費力的陸客只能待在家裡。因此，全球觀光類股受疫情嚴重衝擊。

香港股市恆生指數今天終場重挫789.01點或2.8%，收27160.63點。各類股全面下跌，其中國泰航空（Cathay Pacific）大跌3.2%，博弈業者銀河娛樂（Galaxy Entertainment Group Ltd）重挫逾5%，房地產巨擘新世界發展有限公司（New World Development）暴跌逾3%。

但亞洲其他股市大多收高。東京股市收漲0.7%。雪梨股市上揚0.5%。首爾股市收漲0.4%。孟買股市收漲0.6%。曼谷、雅加達和新加坡股市也全數收紅。

威靈頓和馬尼拉股市都收跌0.1%。台北和中國股市因逢春節假期休市。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP