澳洲成功培養病毒 可望提升武漢肺炎防疫能力

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（法新社雪梨29日電） 澳洲科學研究人員成功複製引發武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV），宣稱會是防疫「扭轉局勢的關鍵」。

澳洲墨爾本的彼得多哈堤傳染及免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）今天宣布成功從患者樣本中，以細胞培養方式複製出新型冠狀病毒，是這種病毒首度在中國以外的地方培養出來。

病毒鑒定實驗室主任杜魯斯（Julian Druce）說：「手握真實存在的病毒，意味我們現在可以確實讓所有測試方法生效並加以確認，還可比較敏感性和特異性。這會是診斷上扭轉局勢的關鍵。」

中國迅速測定並公布新型冠狀病毒的基因組序列，讓全球科學研究人員得以研發診斷工具，獲得讚譽，不像2003年嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）爆發初期試圖隱瞞而遭受批評。

但中國並未分享病毒樣本，而澳洲實驗室將透過世界衛生組織（WHO）分享，雖然世衛組織昨天已宣布，中國政府同意讓國際專家團隊到中國與當地專家共同研究。

多哈提研究所副所長卡頓（Mike Catton）表示，這項新發現意味科學研究人員現在可以設計抗體測試，可在未出現癥狀的患者體內檢測新型冠狀病毒。

他說：「抗體測試能讓我們回溯檢驗疑似感染病例，所以可拼出更精確的圖像，得知病毒散播有多廣泛，因此知道真正的致死率等等。」（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP