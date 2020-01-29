澳洲計畫從武漢撤僑 送聖誕島隔離14天

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（法新社雪梨29日電） 據今天公布的提案，中國湖北省武漢市爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染肺炎疫情，澳洲打算從武漢撤出僑民，將他們留在通常用來拘留尋求庇護者的聖誕島隔離檢疫。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，孩童與老人等「容易感染」的澳洲人與前往武漢與湖北省周邊的短期訪客將優先撤出。

官員說，疫情起源地已知有600名澳洲人。武漢市現在已經封城，以阻絕病毒擴散。

莫里森說，澳洲正在與紐西蘭合作，可能的話將協助太平洋國家撤僑，但他「現在的首要之務是維護澳洲人的安全」。

莫里森在坎培拉告訴記者：「我必須強調現在的機會不多了，我們正在快速行動，以確保可以合力執行撤僑計畫，一同完成任務。」他說：「撤僑行動將在後進先出的基礎上進行。」

莫里森說，撤出的僑民將送到聖誕島（Christmas Island）隔離檢疫14天。聖誕島是惡名昭彰的移民拘留中心，用來拘留試圖搭船抵達澳洲的尋求庇護者。

他又說：「國防部隊已被要求鑒別人滿為患、可能有撤僑需求的設施，並提供任何後勤等必要支援，以支持聖誕島的隔離行動。」

至於有多少澳洲人可從武漢撤出，莫里森也試圖降低大眾的期望。他說：「我想要強調，我們無法保證這項行動能成功完成。我也想要非常清楚地強調，如果我們能撤出僑民一次，不一定能撤出第2次。」

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）說，澳洲正在尋求中國有關當局的批准，以讓澳洲公民撤出武漢，澳洲領事館官員將從上海前去協調撤僑。

日本與美國已從武漢撤出數以百計的公民。澳洲有5人感染2019新型冠狀病毒接受治療，目前據稱狀況穩定。澳洲尚無人傳人確診病例。

© 2020 AFP