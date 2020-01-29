直升機墜毀意外9人喪命 布萊恩遺體已尋獲

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（法新社洛杉磯28日電） 洛杉磯26日發生直升機墜毀意外，包括美國職籃NBA前傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在內的9人全部喪生，洛杉磯郡（Los Angeles County）的驗屍官辦公室表示，調查人員已經尋獲所有罹難者的遺體。

其中3具遺體在墜機當天，由特殊應變小組在四散的飛機殘骸中尋獲；隔天，其餘的6具遺體，在地勢險峻的地點被尋獲。

洛杉磯郡驗屍官辦公室在聲明中表示，「那些遺體被帶離失事地點，送到法醫科學中心」接受檢察並鑒定身分。

洛杉磯官員指出，法醫已透過指紋確認布萊恩與其他3人的遺體。這場失事事故共釀9人喪生，而另外5人身分鑒定工作還在進行中。

布萊恩曾幫湖人拿過5次NBA總冠軍，並代表美國奪下兩面奧運金牌，他的死訊震驚全球，對他的追悼不斷湧出。

截至今天下午，希望NBA以布萊恩身影做成新標誌的一項請願，連署人數已達200萬人。

美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）向法新社證實，下個月的奧斯卡頒獎典禮電視轉播中，將會看到對布萊恩致敬的內容。

27日的奧斯卡提名午宴上，眾人為曾以「親愛的籃球」（Dear Basketball）在2018年獲得奧斯卡最佳動畫短片的布萊恩默哀。

© 2020 AFP