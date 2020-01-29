聯準會主席警告 武漢肺炎疫情增添經濟不確定性

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（法新社華盛頓29日電） 美國聯邦準備理事會今天決定維持利率水準不變，但再度表示將觀察全球情勢發展再決定下一步怎麼做，聯準會主席鮑爾則警告，中國爆發武漢肺炎疫情，增加了影響全球經濟展望的問題。

聯準會決定利率政策的聯邦公開市場委員會（FOMC ）結束兩天會議，宣布維持利率水準不變後，鮑爾（Jerome Powell）在會後的記者會表示，由於貿易衝突不利製造業和出口，全球原本就面臨成長遲緩的局面。

他又說，儘管有些憂慮因素近來已經減小，而且有跡象顯示全球成長也許會趨穩，但成長「前景仍有些不確定性，包括新型冠狀病毒帶來的不確定性」。

引發疫情的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）已造成數千人感染，其中超過130人死亡，中國的情況最為嚴重，部分航空公司取消飛往中國的航班，也有些企業停止營業。

如果因中國的疫情影響全球供應鏈，可能波及其他主要經濟體。

鮑爾表示：「至少在近期內顯然對中國的生產會有影響，我猜想對他們的鄰國亦然。」

但他又說：「目前疫情其實還只是初步階段，會擴散到什麼程度，以及會造成何種總體經濟影響，都還很難確定。我們將非小心注意情勢發展。」

© 2020 AFP