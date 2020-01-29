Fed今年首次政策會議 料關注中國疫情發展

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（法新社華盛頓28日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）今天舉行今年第一次政策會議，正值外界擔心新型冠狀病毒疫情爆發，恐減緩中國經濟成長之際。

聯準會預料將維持用於信用卡、抵押借款和儲蓄帳戶等主要利率不變，官員也表明對利率展望將做出重大改變。

由於新型冠狀病毒擴散，導致死亡人數增加並衝擊旅遊和商務，讓原本開始緩和的憂慮之情又重新燃起。

牛津經濟公司（Oxford Economics）首席美國經濟學家波斯揚齊克（Kathy Bostjancic）告訴法新社：「全球經濟脆弱之際爆發新型冠狀病毒疫情，就在市場確信全球揚升之勢將逐步穩定的時候。」

波斯揚齊克與其他經濟學家看法一致，她預料聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）明天政策決議後的記者會上，將提到病毒問題，以及聯準會官員將持續關注疫情對經濟的影響。

由於美國總統川普大打貿易戰，擾亂全球經濟、拖累美國製造業陷入衰退，讓美國和全球經濟掀起波動，去年聯準會3度調降基準利率。

但川普要求與中國的貿易戰休兵，儘管大多仍維持對中國輸美商品課徵懲罰性關稅。美中緊張局勢開始舒緩，加上美墨加簽署新的洲際貿易協定讓北美貿易關係獲得解決。

然而，在中國已造成132人喪生和數千確診病例的武漢肺炎疫情迅速擴散，已導致停止旅遊和汽車工廠關閉，打擊中國經濟，後續影響都將衝擊全球市場。

2003年的嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）疫情僅短暫影響中國經濟成長和投資，當時的中國經濟正值蓬勃發展。

現在全球經濟正艱難應付貿易戰、英國脫歐和整體低迷，這意味任何即將發生的危險都將引起決策者關注。

聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC）已在近期聲明中表明，將對「全球發展」保持關注。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP