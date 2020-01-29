Kobe墜機身亡 歐尼爾難過得吃不下睡不着

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（法新社紐約28日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人前傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）因為直升機墜毀意外身亡，前隊友歐尼爾（Shaquille O'Neal）表示，他難過得吃不下也睡不着。

41歲的布萊恩所搭乘的直升機26日墜毀在洛杉磯附近，讓NBA球員、球迷痛失一位球場上最具代表性的超級巨星。

歐尼爾在他的網路電台節目The Big Podcast with Shaq中說：「我才剛從妹妹癌逝中走出來，但某天當我一臉倦容之際，你們又告訴我這件事。我妹妹死後，我不太能睡，不只是想着與她共有的美好時光，還有那些我能做些什麼、說些什麼的時光。也想着或許我能做點什麼不一樣的事，或許能更愛她一些，或許能再多展現一些對她的支持。這些感覺在我看到這次新聞後，同樣的出現了。」

歐尼爾說：「我吃不下、睡不着…我知道有些白癡會挑起我和布萊恩間關係的話題，但我們的關係就像兄弟。在節目上我們常有爭論，但這是真實的生活…。」

歐尼爾說：「這個傷痛將會持續很長一段時間，我希望每個人都像羅素（Bill Russell）、J博士（Dr. J）一樣長壽，好讓我們有屬於我們的故事，我們仍是最好的哥兒們，這不會改變…他會永遠被記得。」

© 2020 AFP