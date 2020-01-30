特斯拉Q4營收穫利優於預期 股價勁揚

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（法新社舊金山29日電） 特斯拉汽車公司（Tesla Motors Inc.）今天公布第4季財務報告，營收穫利雙雙超越預期，美股盤後交易股價勁揚。

法新社報導，具爭議的企業家馬斯克（Elon Musk）創立的特斯拉本月稍早公布，第4季交車11萬2000輛，較上年同期躍增近23%。第4季財報是特斯拉最近一連串利多消息的最新一起。

健全的第4季獲利數據出爐前，特斯拉10月也公布類似第3季財報、11月推出運動型多功能（SUV）設計新車，以及今年1月稍早成功地在上海加速新車廠進展。

特斯拉第4季（截至12月31日）營收較2018年12月僅成長2%，但73.8億美元的銷售成績仍優於估計的70.2億美元。

第4季凈利達1.05億美元，較2018年底減少25%；盈利較上年第4季的14.4億美元下滑4%至13.9億美元。特斯拉迄今尚未出現整年度獲利。

特斯拉第4季財報在美股盤後公布，激勵股價勁揚11.6%，市值衝高至1050億美元，成為美國最具價值汽車製造商。

特斯拉目前僅落居日本豐田汽車（Toyota）之後，但超越德國福斯汽車（Volkswagen），成為全球市值排名次高的汽車集團。

特斯拉現目標今年交車逾50萬輛，年增36%。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP