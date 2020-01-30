美自武漢肺炎疫區撤近200人 官員：無人有癥狀

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社加州河濱市29日電） 中國2019新型冠狀病毒疫情升溫，美國自疫源地武漢市撤出的近200名公民，今天抵達加州一處軍事基地，官員宣布他們沒有出現癥狀。

不過，美國疾病管制暨預防中心（CDC）官員梅森尼爾（Nancy Messonnier）說，他們仍需隔離在分配到的營房最長72小時接受監測，他們也被要求交出樣本，以檢驗是否感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

一架波音（Boeing）747包機今早降落加州河濱市（Riverside）馬奇空軍預備基地（March Air Reserve Base），緊急事故車輛與3輛巴士在停機坪等待飛機落地，身穿防護衣的人員也在旁待命。

梅森尼爾說，飛機停靠阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）加油時，這195名乘客在首度踏上美國國土時爆出一陣「熱烈的歡呼聲」。

美國國防部發言人法拉（Alyssa Farah）表示，這群乘客中包含國務院員工與他們的眷屬。

她還說，「除了分配到的住處外」，撤出的僑民「無法進出任何基地地點」。她說：「國防部現階段的首要責任，是維護我們部隊、家屬與基地社區的安全。」

2019新型冠狀病毒俗稱武漢肺炎，從感染到出現癥狀的潛伏期最長據信兩周，不過某些病例是在數天內出現癥狀，目前無法完全確定無癥狀患者是否具傳染性。

美國目前有5起確診病例，另有95起仍在調查，官員警告可能出現更多病例。

© 2020 AFP