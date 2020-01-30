追憶傳奇球星 籃網留兩座位給布萊恩父女

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（法新社紐約29日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人隊傳奇球星布萊恩和女兒吉安娜26日搭乘直升機失事身亡。布魯克林籃網隊今天在主場場邊空下兩個座位，並擺上花束，以追憶布萊恩父女。

布萊恩（Kobe Bryant）逝世3天後，各地仍有許多人持續追思這位拿過5次總冠軍的傳奇球星。

在紐約，布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）今天在主場巴克萊中心（Barclays Center）迎戰底特律活塞隊（Detroit Pistons）。籃網球員和球迷在賽前默哀8秒鐘，現場也播放影片，向布萊恩致意。

此外，籃網也特別在主場場邊空下兩張椅子，並擺上一束鮮花，向布萊恩父女致哀。布萊恩和13歲女兒吉安娜（Gianna）去年12月21日就坐在這兩張椅子上，觀看籃網對戰亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks）的賽事。

籃網球員在熱身時穿上紅色農曆新年T恤，衣服後面印有布萊恩的名字。現場球迷高喊Kobe！Kobe！Kobe！

布萊恩和女兒吉安娜及其他7人26日搭乘塞考斯基（Sikorsky）S-76直升機，飛至洛杉磯西北方卡拉巴薩斯（Calabasas）地區時，受到濃霧影響因而撞山，無人倖存。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）

© 2020 AFP