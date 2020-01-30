非洲尚未有確診病例 高度警戒嚴防武漢肺炎

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（法新社赤道幾內亞馬拉波29日電） 爆發於中國武漢的新型冠狀病毒肺炎蔓延亞洲、北美洲、歐洲及澳洲，非洲也傳出數起疑似病例，正在逐一檢驗。非洲近年與中國往來趨於密切，多國警戒防堵病毒入侵。

包括非洲最大經濟體奈及利亞在內的非洲國家今天表示，已針對武漢肺炎採取防堵措施。

目前在撒哈拉沙漠以南的非洲國家尚未通報武漢肺炎確診病例，但全球已有多國限制往來中國的航班，並派專機把僑民從疫區撤離。

奈及利亞發布旅行建議，勸告所有奈及利亞人和打算前往中國的人都應延後行程，除非行程「極度必要」。

中非的赤道幾內亞政府表示，已隔離4名從北京來的旅客，他們28日搭乘衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）班機抵達首都馬拉波（Malabo）機場。總理辦公室早在前一天就宣布，所有來自中國的旅客都要隔離14天。

在西非，駐茅利塔尼亞的中國大使館要求當地的中國人減少聚餐、聚會，近期從中國返回當地的人自主隔離至少14天，尚未返回者則推遲或取消行程。

有專家表示，武漢肺炎病毒擴散到非洲的可能性令人擔憂，因為非洲許多地方的醫療照護基礎設施條件欠佳。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP