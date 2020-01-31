世衛發言人：關閉邊界恐使武漢肺炎病毒加速散播

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社日內瓦31日電） 世界衛生組織（WHO）今天警告，藉由關閉邊界來阻止2019新型冠狀病毒（2019－nCoV，武漢肺炎）擴散，不僅可能不具效果，還可能加速病毒散播。

世衛組織發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）在瑞士日內瓦告訴記者，若關閉正式邊界口岸，可能會「失去對人員流動的掌握，再也無法監控（人員移動）」。

世衛昨天雖宣布武漢肺炎疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），但不建議對國際貿易或旅行實施任何限制，同時敦促已採取類似措施的多個國家重新考慮。

然而疫情至今已導致中國境內213人死亡、將近1萬人確診，並擴散至20多個國家。現在全球各國政府、企業界和憂心的人們紛紛自行着手因應疫情。

目前已有數個國家暫停來往中國的跨境交通，或是禁止上月率先爆出疫情的湖北省武漢市旅客入境。

但林德梅耶警告，這些國家努力透過關閉邊界和禁止武漢旅客入境來防止病毒蔓延，結果可能適得其反。

他表示，人們看到外來危險，把自己鎖起來，或許是符合邏輯的作法，但從過去的伊波拉（Ebola）或其他疫情可以得知，每當有人想要旅行，若官方路徑未開放，他們就會尋找非官方路徑。

林德梅耶說，但想要控制情勢、量測有無發燒、確認旅遊史，以及試圖監控入境人士、判定他們是否有任何感染徵狀，就得透過官方邊界口岸。

他表示：「這就是應保持官方邊界口岸開放的一大理由。」

© 2020 AFP